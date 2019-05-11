İspanya'da pole pozisyonu Bottas'ın

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Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.16.040'lık süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.16.272'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.15.406'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

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