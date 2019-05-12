Şampiyon Novak Djokovic

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Djokovic ile dünya sıralamasının 9. basamağındaki Tsitsipas karşılaştı. Djokovic, yarı finalde Rafael Nadal'ı saf dışı bırakan Tsitsipas'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 2011 ve 2016'dan sonra 3. şampiyonluğuna ulaştı.

31 yaşındaki Sırp raket, bu sezon 2, kariyerindeki 74. tekler şampiyonluğunu elde etti. Djokovic, Nadal'ın 33 şampiyonlukla elinde tuttuğu en fazla Masters turnuvası kazanan tenisçi unvanına da ortak oldu.