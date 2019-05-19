Kadıköy'de 19 Mayıs Bisiklet Turu

Kadıköy Belediyesi,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bisiklet turu düzenledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da tura katılım gösterdi. En önden bisiklet süren Odabaşı'nın yanı sıra bölge halkından da organizasyona büyük ilgi vardı. Bağdat Caddesi bisikletlilerle doldu taştı.







