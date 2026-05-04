Enflasyon verileri açıklandı: Memur ve emekliye yapılacak 'garanti' zam belli oldu

Memur ve emekli zammı, 2026 Temmuz dönemi yaklaşırken milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası hesaplamalar güncellendi. Dört aylık veri netleşirken gözler kalan iki aya çevrildi.

NİSAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre ocakta aylık enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 olarak kaydedildi. Nisan ayında ise aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece yılın ilk dört ayına ilişkin toplam enflasyon oranı yüzde 14,64 oldu.

DÖRT AYLIK VERİYLE ZAM HESABI

Açıklanan verilerle birlikte memur ve emekliler için zam hesapları yeniden şekillendi. Dört aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte geriye yalnızca mayıs ve haziran ayı verileri kaldı.

20 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ilk dört aylık yüzde 14,64’lük artışa göre temmuz ayında 22.928 TL maaş alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM’de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltilmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılının ilk altı ayı için memur maaş zammı yüzde 18,6 olarak uygulanmıştı.

İkinci altı aylık dönemde ise toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak belirlendi.