Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basket Takımı izleyenleri büyüledi

Eski Milli Basketbolcu Tamer Oyguç, Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı Eski Antrenörü Sedat İncesu ve Galatasaray tekerlekli basketbolcularının katılımıyla ÖzdilekPark İstanbul’da düzenlenen basketbol maçında izleyiciler heyecanlı dakikalar geçirdi. Renkli bando ekibi de maç boyunca ve gün içerisinde sergiledikleri performansla 19 Mayıs ruhunu ziyaretçilere yaşattı. Maçın ardından gerçekleşen söyleşiyle ÖzdilekPark İstanbul ziyaretçileri ve sporseverler, sorularını sporculara sorma şansı yakaladı.

İki gün boyunca devam eden “Spor ve Sanat Engel Tanımaz” etkinlikleri kapsamında Ressam Ahmet Yeşil ve Ressam Kadir Akyol tarafından gerçekleştirilen resim yapma workshop’una ziyaretçiler ücretsiz olarak katılım sağlayarak hünerlerini sergiledi. Piyanist Elif Tecer ve görme engelli piyanistin sunduğu Yeşilçam film müziklerinden oluşan piyano resitali ise ÖzdilekPark İstanbul’un misafirleri tarafından hayranlıkla takip edildi.