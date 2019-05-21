Beylikdüzü yeni sporcularını arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları başlıyor. Beylikdüzü’nde ikamet eden çocukların ve gençlerin yaz aylarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen spor okullarında; Basketbol, Voleybol, Yüzme, Cimnastik, Futbol (Kız/Erkek), Masa Tenisi, Taekwando, Okçuluk, Tenis, Aikido, Golf, İzcilik, Güreş, Satranç ve Çocuk Zumbası branşlarında, Engelsiz branşlarda ise; Yüzme, Cimnastik, Masa Tenisi, Basketbol, Taekwando ve Satranç alanında ücretsiz verilen eğitimlerle, çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı bulacak.

Dersler 18 Haziran’da Başlıyor

Toplamda 15 branşta eğitim verilecek Yaz Spor Okulları için online kayıtlar; 21-24 Mayıs, şahsen kayıtlar 21-31 Mayıs, online kayıt onaylatma ise 25-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.18 Haziran’da derslerin başlayacağı Yaz Spor Okulları, 15 farklı tesiste yapılacak olup 8 Ağustos’ta Madalya ve sertifika töreni ile son bulacak. Spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşanacağı Spor Okulları’na kayıtlar; Beylicium AVM 2. Katta bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kavaklı Kapalı Yüzme Havuzu ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak. Ayrıca, www.beylikduzu.istanbul sitesi üzerinden de online kayıt yapılabilecek.