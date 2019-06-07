Devlerin dansında kazanan Nadal

Roland Garros erkekler yarı finalinin merakla beklenen maçında Rafael Nadal, rakibi Roger Federer'i 6-3, 6-4 ve 6-2 setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İki efsaneyi 39. kez karşı karşıya getiren maç oldukça şiddetli rüzgâr altında oynanırken, maçta servis kıran ilk isim ikinci oyunda 2 numaralı seribaşı Nadal oldu. Federer buna hızlı reaksiyon gösterip beşinci oyunda rakibinin servisini kırsa da bir sonraki oyunda servis oyununa tutunamadı ve açılış setini 6-3'lük sonuçla Nadal kazandı.

İkinci sette de çekişme üst düzeydeydi. Bu kez sete servis kırarak başlayan 3 numaralı seribaşı Federer oldu ancak İsviçreli raket yine bir sonraki oyunda servis oyununu rakibine kaptırdı. Setin sonlarındaki kritik puanlarda daha iyi oynayan Nadal, dokuzuncu oyunda Federer'in servisini 40-0'da geri gelip kırarak kırdı ve ikinci seti de 6-4'lük sonuçla hanesine yazdırdı.

Yakaladığı moralle üçüncü sete de etkili başlayan Rafael Nadal, üçüncü ve beşinci oyunlarda servis kırarak bu seti öncekilere göre daha rahat bir şekilde 6-2'lik sonuçla kazanarak 2019 Roland Garros'ta adını erkekler finaline yazdıran ilk isim oldu.

Maç genelindeki puan vuruşu sayılarında Nadal, Federer'e 33-25 üstünlük kurarken, 19 basit hata yapan Nadal'a karşılık Federer 34 basit hataya imza attı.

Kariyerindeki 12. Roland Garros şampiyonluğunu kovalayan Rafael Nadal, finalde Novak Djokovic-Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.