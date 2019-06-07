Devlerin dansında kazanan Nadal

Tenis dünyasının iki efsanesini 39. kez karşı karşıya getiren Roland Garros yarı finalinde Roger Federer'i set vermeden mağlup eden Rafael Nadal, adını finale yazdıran isim oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 16:40

Roland Garros erkekler yarı finalinin merakla beklenen maçında Rafael Nadal, rakibi Roger Federer'i 6-3, 6-4 ve 6-2 setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İki efsaneyi 39. kez karşı karşıya getiren maç oldukça şiddetli rüzgâr altında oynanırken, maçta servis kıran ilk isim ikinci oyunda 2 numaralı seribaşı Nadal oldu. Federer buna hızlı reaksiyon gösterip beşinci oyunda rakibinin servisini kırsa da bir sonraki oyunda servis oyununa tutunamadı ve açılış setini 6-3'lük sonuçla Nadal kazandı.

İkinci sette de çekişme üst düzeydeydi. Bu kez sete servis kırarak başlayan 3 numaralı seribaşı Federer oldu ancak İsviçreli raket yine bir sonraki oyunda servis oyununu rakibine kaptırdı. Setin sonlarındaki kritik puanlarda daha iyi oynayan Nadal, dokuzuncu oyunda Federer'in servisini 40-0'da geri gelip kırarak kırdı ve ikinci seti de 6-4'lük sonuçla hanesine yazdırdı.

Yakaladığı moralle üçüncü sete de etkili başlayan Rafael Nadal, üçüncü ve beşinci oyunlarda servis kırarak bu seti öncekilere göre daha rahat bir şekilde 6-2'lik sonuçla kazanarak 2019 Roland Garros'ta adını erkekler finaline yazdıran ilk isim oldu.

Maç genelindeki puan vuruşu sayılarında Nadal, Federer'e 33-25 üstünlük kurarken, 19 basit hata yapan Nadal'a karşılık Federer 34 basit hataya imza attı.

Kariyerindeki 12. Roland Garros şampiyonluğunu kovalayan Rafael Nadal, finalde Novak Djokovic-Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.

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