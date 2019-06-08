Filenin Efeleri'nden 4'te 4

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Haziran 2019 Cumartesi, 16:04

Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

TÜRKİYE: 3 - SLOVAKYA: 0

SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Chavdar Marev (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)
TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne, İzzet Ünver)
SLOVAKYA: Palgut, Lamanec, Ondrovic, Kovac, Firkal, Pavelka (Vitko, Gavenda, Kyjanica, Jendrejcak, Lux, Goc)
SETLER: 25-15, 25-11, 25-17

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