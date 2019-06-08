Filenin Efeleri'nden 4'te 4

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CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.

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