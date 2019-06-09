Fatih Keleş, Avustralya’da yenildi

Türk boksör Fatih Keleş, Avustralya'nın Broadbeach kentinde çıktığı kemer maçında Liam Paro'ya yenilerek dünya şampiyonluğu yapma hakkını kaybetti. EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Bence maç berabere bitti ancak deplasmanda olduğumuz için hakemler rakibe verdiler. Fatih'in rakibinin de dünyanın en iyi dövüşçülerinden birisiydi. Böyle bir rakibin karşısında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Fatih şimdiye kadar yapmış olduğu maçlardan en iyisini gerçekleştirdi. Çok hoşuma gitti ve mükemmel bir müsabaka çıkardı, ancak son vuruşları getiremedi. Hırsı yetersiz kaldı, biraz daha üzerine koyup bu karşılaşmayı kazanabilirdi, çünkü her raundu çok çok çok az bir fark ile kıl payı diyebileceğimiz kadar az bir fark ile verdi. Tüm rauntlar arka arkaya kıl payı ile gitti. Kendisi kıl payı ile kazanayım diye hiç uğraşmadı. Ancak tekrar altını çiziyorum muhteşem bir maç çıkardı. Dünya boks otoritelerini büyüledi, yenilmiş olsa dahi bu performansı onunla çalışmaya devam etmeme yetti. Fatih'i tekrar eskisi gibi desteklemeye devam edeceğim, dev maçlara çıkararak yeniden dünya şampiyonluk eleme karşılaşmaları yaptıracağım ve bir gün Fatih Keleş, ile dünya şampiyonluk kemerini ülkemize getireceğimizden eminim" dedi.



Bülent Başer: "Eksiklerimizi tamamlayacağız"

Sporcunun antrenörü Bülent Başer ise dünyanın en iyi iki boksörlerinden ikisinin kafa kafaya giden muhteşem bir mücadelesini seyrettiklerini ifade ederek, "Ne yazık ki gülen taraf bu kez biz olmadık. Ancak bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok büyük dersler var. Eksiklerimizi gördük ve bu eksiklerimizi tamamlayarak yeniden dünyanın zirvesine döneceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi. EC BOXİNG spor kulübü basın danışmanı Vedat Alyaz da bunun ilk yenilgileri olduğunu vurgulayarak, "Fatih bugüne kadar önüne geleni devirmiş, profesyonelde dört kez üst üste Avrupa şampiyonu olmuş ve amatörde ise olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş kaliteli bir sporcudur. Efsane boksörler Muhammed Ali, Mike Tyson bile yenilmiştir. Bu yenilgiler bizi yıkmaz, tam tersine daha güçlü bir şekilde geri dönmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.