Milletler Ligi'nde Çin'e kaybettik

Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi.

Ay-Yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli takım, Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.

Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.

ÇİN: 3 - TÜRKİYE: 0

SALON: Jiangmen Spor Merkezi

HAKEMLER: Shin Muranaka (Japan), Andrei Zenovich (Rusya)

ÇİN: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia)

TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı)

SETLER: 26-24, 25-19, 25-21