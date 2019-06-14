Buz pateni etkinliği bu yıl 16 Haziran Pazar günü, Babalar Günü’nde babalar ve çocukları buzda bir araya getirecek. ‘Babamın Karne Heyecanı’ sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte çocuklar babalarına karne hediyesi olarak birlikte buzda bir gün hediye edecekler.
İBB’den öğrencilere şık hediye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.
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Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 11:40