İBB’den öğrencilere şık hediye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.