Asırlık efsane

CENGİZ UYGUR

Tur, bu sene efsanevi Belçikalı bisikletçi Eddy Merckx’in ilk Tour de France zaferinin 50. yılı anısına Brüksel’de başlayacak. Tarihinde 5. kez Belçika’dan start alan organizasyonda UCI dünya lisansına sahip olduğu için otomatik davet alan 18 takımın yanı sıra Amaury Sport Organisation’ın seçip davet ettiği 4 takım daha mücadele edecek. Tur, toplamda 3460 kilometre uzunluğunda 21 etaptan oluşacak. Brüksel-Charleroi etabıyla başlayacak organizasyon, her zamanki gibi Rambouillet-Paris (Champs-élysées) etabıyla sona erecek. Turda; genel klasman, puan klasmanı ve tırmanış olmak üzere 3 farklı alanda ödül veriliyor.

Net favori yok

Geçen yılın şampiyonu Team Ineos’tan Geraint Thomas, unvanını korumak için TdF’de ter dökecek. 2019 sezonuna çok formda başlayamayan Galli bisikletçi, zaman geçitkçe formunu artırdı ve bunun ilk işaretlerini Romandie Turu’nda üçüncü sırayı alarak verdi. Tur için kötü haberse, geçen yılın ikincisi ve üçüncüsü Tom Dumoulin ve Chris Froome, TdF 2019’a katılamayacak. İki bisikletçi de sakatlıkları sebebiyle organizasyonda mücadele edemeyecek. Dumoulin son derece ciddi bir diz sakatlığıyla boğuşuyor ve İtalya Bisiklet Turu’na(Giro d’Italia) da katılamamıştı. Froome ise 2019 Criterium du Dauphine’de ciddi bir kaza geçirmişti. Bu da turu kazanmayı hedefleyen formda bisikletçileri heyecanlandırıyor. Bu bisikletçilerin arasında Romain Bardet, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Peter Sagan ve Nairo Quintana gibi önemli isimler bulunuyor. Sagan, daha önce puan klasmanını 6 kez kazandı ve bu alanda rekoru Erik Zabel ile paylaşıyor. Slovakyalı pedal, bu rekorun tek sahibi olmak için Tour de France’ta pedal basacak. Bisiklet otoriteleri, turda bu sene Froome’un eksikliği sebebiyle net bir favori olmadığına ve bu durumun heyecan faktörünü arttırdığına dikkat çekiyorlar.

Turun tarihi

Tarihte Tour de France’ı 5 kez kazanan ve bu alanda zirvede olan 4 bisikletçi bulunyor. Bu isimler, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ve Miguel Indurain. Turu 1999-2005 yılları arasında üst üste 7 kez kazanan Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong, hatırlanacağı üzere doping çetesi kurmak ve doping kullanmaktan suçlu bulunmuş ve bütün ödülleri elinden alınmıştı. Tur doğuş hikayesi de oldukça ilginçtir. 1903’te dönemin ilk süreli spor yayını L’Auto’da yazan Henri Desgrange, rakip gazete Le Velo'ya karşı bisiklet turuyla bir avantaj sağlamak istiyordu. Bu amaçla Fransa Bisiklet Turu’nu düzenleyen ünlü yazar, organizasyonu anbean takip edip, her detayı gazetesinde aktarınca satışları arttırdı. Böylece Desgrange, Tour de France’ın isim babası oldu.

ETAPLAR

1) Brüksel-Charleroi (192 km) Düz

2) Brüksel (Royal Palace)-Brüksel (Atomium) (27 km) Zamana karşı

3) Binche-Epernay (214 km) Düz

4) Reims-Nancy (215 km) Düz

5) Saint-Dié-des-Vosges-Colmar (169 km) Tırmanış

6) Mulhouse-La Planche des Belles Filles (157 km) Tırmanış

7) Belfort-Chalon-sur-Saone (230 km) Düz

8) Macon-Saint-Etienne (199 km) Tepe

9) Saint-Etienne-Brioude (170 km) Tırmanış

10) Saint-Flour-Albi (218 km) Tepe

11) Albi-Toulouse (167 km) Düz

12) Toulouse-Bagneres-de-Bigorre (202 km) Tırmanış

13) Pau-Pau (27 km) Bireysel zamana karşı

14) Tarbes-Col de Tourmalet (117 km) Tırmanış

15) Limoux-Foix (185 km) Tırmanış

16) Nimes-Nimes (177 km) Tepe

17) Pont du Gard-Gap (206 km) Tırmanış

18) Embrun-Valloire (207 km) Tırmanış

19) Saint-jean-de-Maurienne-Tignes (123 km) Tırmanış

20) Albertville-Val Thorens (131 km) Tırmanış

21) Rambouillet-Champs-Elysées (127 km) Düz