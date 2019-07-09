Salomon Ultimate Cunda tamamlandı

Bisiklet, yüzme ve koşu sporlarında iddialı olan yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı yarışlar toplam 26 kilometrelik parkurda yapıldı

. Salomon Türkiye tarafından bu yıl Ayvalık Cunda adasında 6’ncısı gerçekleştirilen Salomon Ultimate Cunda etkinliğinde bisiklet parkuru 12 km, yüzme parkuru 2 km, koşu parkuru 12 km olarak düzenlendi. Sporcular tek bir branşta yarışabildikleri gibi iki branş ya da kombine tüm branşlarda yarıştılar.

Ultimate Cunda yarışmaları, 18-29 yaş (2001-1990 doğumlular), 30-39 yaş (1989-1980 doğumlular), 40-49 yaş (1979-1970 doğumlular), 50 ve üzeri yaşlar (1969 ve altı doğumlular) olmak üzere dört kategoride yapıldı. Yarışmalarda ilk üç dereceye girenler Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından madalya ile ödüllendirildi.