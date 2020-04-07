Dijital dünyada çocuklar için renkli etkinlikler

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Festivalleri ve Bienalleri’nde ücretsiz olarak yayımlanan kitapların, dijital kanallarda yer alan animasyon ve seslendirmeleriyle birlikte daha çok çocuğa erişmesi hedefleniyor. 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hazırlanan “Fanfar - Müzikli Bir İstanbul Masalı” ve 15. İstanbul Bienali’nde yayımlanan “Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı” kitaplarının animasyonları İKSV Alt Kat web sitesi, İKSV YouTube sayfası ve İKSV mobil uygulamasından izlenebilir. 16. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin” animasyonu ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali çocuk kitabı “Tiyatroda Bir Gün” animasyonu nisan ayında aynı mecralarda çocuklarla! İKSV Alt Kat’ın web sitesinden animasyonları izlemenin dışında, kitapların seslendirmelerine de ulaşılabiliyor. İKSV tarafından hazırlanan tüm İKSV çocuk kitaplarıyla ilgili bilgilere ulaşmak için: https://www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari

ÜNLÜ İSİMLER OKUYOR

“Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı” ve “Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin” kitaplarının yazarı Yekta Kopan, çocuklar için canlı yayında kitapları okudu. Kitapların çizeri Gökçe Akgül de izleyenlerle beraber karakterlerin çizimlerini yaptı. Bu canlı yayın, dün İKSV Alt Kat’ın Instagram sayfasından gerçekleşti. Geçen hafta da İKSV Alt Kat; Sevinç Erbulak ile “Tiyatro Bir Gün” kitabının okumasını canlı yayında gerçekleştirmişti ve çocuklar hem kitabı dinlemiş, hem de kitabın yazarına sorularını iletmişti.