25 yillik baskani devirip, kahvecilerin ilk kadin baskani oldu

Izmirli esnaf Jale Büyükdemir (55), olagan genel kurulda aldigi yüksek oyla, Kahveciler Esnaf Odasi'nin 25 yillik eski yönetimini geride birakarak yeni baskan seçildi. Baba meslegi isi 18 yildir yaptigini belirten Büyükdemir, "Bundan sonra esnafla birlikte karar alip birlikte yürüyecegiz. Odamiz artik görünmez olmayacak. Isin takibini yapacagiz sonucunu verecegiz" dedi.

Izmir Kahveciler Esnaf Odasi'nin seçimli olagan genel kurulu, esnafin yogun katilimiyla dün gerçeklestirildi. 3 adayin yaristigi genel kurulda üyeler gün boyu sandik basina gitti. Yarista yeni baskan Jale Büyükdemir 380 oy alirken, 25 yillik eski baskan Ismail Hakki Kirdi ise 220 oyda kaldi. Böylelikle, Büyükdemir Kahveciler Esnaf Odasi'nin yeni baskani oldu. Bir önceki seçimde de yaristigini ancak 17 oyla kaybettigini belirten Jale Büyükdemir, odanin ilk kadin baskani oldugunu söyledi. Seçim öncesi çalismalarini anlatan Jale Büyükdemir, "Ziyaretlerinde esnafa, odanin artik onlarin evi olmasi gerektigini söyledim. 'Gelin birlikte odamiza sahip çikalim' dedim. Allah'in izniyle su an da esnafin evi oldu" dedi.

''BIR KADIN OLARAK ZORLANDIGIMIZ ANLAR OLDU''

Yasadigi zorluklari anlatan Jale Büyükdemir, "Babam 65 yillik kahvehane isletmecisi. Biz kahve kokulari ile büyüdük. 18 yildir da ben isletiyorum. Babamin rahatsizlandigindan sonra ocagin basina geçtim. Bir kadin olarak zorlandigimiz anlar oldu. Durusun iyi ise niyet iyiyse akibet de iyi olur. Mesela 'kahvehaneciyim' diye ev vermemislerdi. Bazen insanlarda böyle bir algi olusabiliyor. Meslegimde sabah kepengi açmanin huzurunu da aksam kapidaki o son sandalyeyi içeri almanin da mutlulugunu bilirim. Bereketi de bilirim, siftahsiz kapatmanin anlamini da bilirim. O kadar kolay bir isimiz yok ama sabredersen ve azmedersen yapabilirsin. Önce bu isin mutfaginda olacaksin. Isin mutfagini biliyorsan sorun yok" dedi.

ISIN EN PÜF NOKTASI BIRLIGI VE DIRLIGI SAGLAMAK

Mesleginin püf noktalarini anlatan Jale Büyükdemir, "Yaptigimiz isin en püf noktasi birligi ve dirligi saglamak. Çünkü insanlar buraya sosyallesmeye geliyor. Emeklilerin gidebilecegi evleri buralar. Burasi pazarcilarin ve sokak saticilarinin pazar yeri. Burasi dertlestigimiz yer. Mutluluklar ve mutsuzluklar hep burada paylasiliyor. Insanlari, birligi ve dirligi seviyorum. Meslegimiz zor. Hafta sonu veya bayram iznin yoktur. Bu isi yaparken çayi nasil demlemen gerektigini bilmen gerekiyor. Güzel çay çikartman gerekiyor. Temizlik ve hijyen önemli. Bunlar kahvehane isletmeciliginin olmazsa olmazlaridir" dedi.

ESKI BASKANI ESNAF DEVIRDI

Açiklamalarini sürdüren Jale Büyükdemir, "Bildigim kadariyla oda tarihinde ilk kadin aday bendim. Ilk seçilen kadin baskan da ben oldum. Seçimde 25 yillik eski baskani esnaf devirdi. Esnaf, terk edilmeyi sevmez. Esnaf birligi sever. Su an hissettiklerim daha büyük bir sorumlulugun altina girdim. Onlar bana inandigi için buraya geldim. Onlarin sorumlulugunu aldim. Nasil faydali olacagim su anki tek düsüncem. Allah'in beni utandirmasin. Çiktigim yolda muvaffak etsin. Elleri nasirlasmis o esnafin emeklerine sahip çiktigimi görecekler onlarin sesi olacagima söz veriyorum. Onlar bana yetki verdi güvendiler, inandilar. Allah beni utandirmasin" dedi.

ILK HEDEF KATI ATIK BEDELI

O da baskani olduktan sonra ilk hedefini de anlatan Büyükdemir, "Sudaki kati atik bedeli esnafin gerçekten belini büküyor. 9 lira su faturasi geliyor 3 lirasi kati atik bedeli. Esnafa çok büyük yük. Belediye baskanlarimizdan baslayarak hepsinden destek isteyecegiz. Tek tek ziyaretler gerçeklestirecegiz. Çünkü su bizim can damarimiz. Her sey onunla dönüyor" diye konustu.

"Bundan sonra esnafla birlikte karar alip birlikte yürüyecegiz" diyen Büyükdemir, "Odamiz artik görünmez olmayacak. Isin takibini yapacagiz, sonucunu verecegiz" ifadelerini kullandi.