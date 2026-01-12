İstanbul, Kağıthane'de 'hatalı park' kavgası: Uzun süre kornaya basınca darbedildi!

Çeliktepe Mahallesi’nde 10 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında iddiaya göre sürücü aracıyla mahalledeki bir sokağa girdi.

Ancak hafif ticari aracın hatalı park edildiğini gören sürücü, sahibinin aracı çekmesi için kornaya basmaya başladı.

Kimsenin aracın yanına gelmemesi üzerine daha da sinirlenen sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basınca bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine sürücü iddiaya göre kendisine tepki gösterenlere küfür etmeye başladı.

UZUN SÜRE KORNAYA BASINCA DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa inen bina sakinleri sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Boğazı sıkılan sürücünün başı da hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vuruldu.

Darbedilen sürücünün babasına ve arkadaşlarına haber vermesi üzerine sokaktaki kavga daha da büyüdü. Tekmeli yumruklu kavganın taraflarını çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından sokaktan uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari aracın sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.