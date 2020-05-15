Dikili ve Karaburun'da çiftçiye fide desteği

15 Mayıs 2020 Cuma, 08:39

Karaburun Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü’nde Mordoğan Mahallesi’nde bulunan 10 dönümlük arazide 19 bin domates, patlıcan, biber ve dolmalık biberfidesini toprakla buluşturdu.Tamamıyla organik olarak üretilecek sebzeler, öncelikle yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. İhtiyaç fazlası ürünlerise uygun fiyata satılarak Belediyeye gelir kaynağı oluşturacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, aylardır dünyayı etkisi altına alan koronavirüssalgınının, tarımsal üretimin önemini bir kez daha öğrettiğini hatırlatarak,Türkiye’nin tarımı ve tarıma dayalısanayiyi daha fazla desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda etfiyatlarında yaşanan artışa karşılık “Cebimizde paramız var, ithal ederiz” önerisinin bugün acı birtebessümle hatırlandığını kaydedenErdoğan, “Ülkelersalgın döneminde ilk olarak tarımürünleri ihracatlarını durdurarak sınırlarını kapattılar. ‘Herkes başının çaresine bakacak’ dediler.Cebinizde paranız olsa ne yazar. Oturup paranızı ısıracak haliniz yok. Ülkemizde mültecilerle birlikte 88milyondan fazla insan yaşıyor. Bu insanlara ucuz ve sağlıklı gıdayı ulaştırmak için tarımsal üretimi desteklemeli ve artırmalıyız. Atatürk’ümüzün ‘Milletin Efendisi’ olarak tanımladığı köylümüzü toprağına küstürmemek için Belediyemiz de kendi ölçeğinde hertürlü desteği vermeye kararlıdır” diye konuştu.

20 BİN SEBZE FİDESİ DAĞITILDI

DikiliBelediyeBaşkanı Adil Kırgöz’ün talimatıyla vatandaşlara 20 bin adetsebze fidesi dağıtıldı. Sebze fidesi dağıtımına katılan Dikili BelediyeBaşkanı Adil Kırgöz, “Evlerimize kapanmak zorunda olduğumuz bugünlerde lüks tüketimden çok gıda tedarikli üretimin önemini bir kez daha fark ettik.Lükstüketimin hayatımızda olmaması ile birşeyin değişmeyeceğini öğrendik. Ama asıl öğrendiğimiz şey ise temel gıda maddelerinin ne kadar elzemolduğu.İşte bu yüzden yüzümüzü bir kez daha toprağa döndük.İnanıyorumki hemilçemizde hemde ülkemiz genelinde her türlü zorluğun üstesinden tarımda üretimle gelebiliriz.Bunu Dikili’de hayata geçireceğiz.İşte o zaman göreceğiz ki biz bize yeteriz” dedi