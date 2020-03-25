Dikkat: Benzine zam geliyor

Son dönemde yaşanan indirimlerin ardından bu gece benzine 7 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 10:52

Benzin fiyatlarında bu gece artış bekleniyor. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından bu gece benzine 7 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


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