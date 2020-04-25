Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs salgınının başından itibaren, 40 bini aşkın kişi tahliye edildi

25 Nisan 2020 Cumartesi, 11:27

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.



'TÜRKİYE 7'NCİ SIRADA'

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü'nce, 23 Nisan Cenevre saatiyle 02.00 itibarıyla, dünya genelinde 2 milyon 549 bin 632 teyitli vaka olduğu ve 175 bin 835 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı bildirilerek, "Anılan tarih itibarıyla ülkemiz dünyada en çok vaka görülen yedinci ülke konumundadır. COVID-19 ile ilgili mevcut araştırmaların sunduğu kanıtların, SARS-CoV-2 virüsünün zoonotik bir kaynağa dayandığını gösterdiği, birçok araştırmacının virüsün gen özelliklerini incelediği, virüsün laboratuvar koşullarında geliştirildiğinin kanıtlarla desteklenmediği belirtilmektedir."