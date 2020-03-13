DİSK, işçilerin korronavirüsten korunması için gerekli önlemleri açıkladı

13 Mart 2020 Cuma, 19:10

Koronavirüs Hastalığı’nın küresel çapta salgın haline gelmesinin ardından Türkiye’de de önlemler artırıldı. DİSK işçilerin salgından korunması için işverenlerin de alması gereken önlemleri açıkladı. İktidarı işçi sağlığı için alınması gereken önlemleri almaya ve denetlemeye çağırdı.

Açıklamasında “İşçi sınıfının bu salgından korunması, ağır mağduriyetler yaşamaması ve halk sağlığı için alınması gereken ek tedbirler vardır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu olan önlemleri ivedilikle almaya çağırıyoruz” diyen Çerkezoğlu, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: