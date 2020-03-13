DİSK, işçilerin korronavirüsten korunması için gerekli önlemleri açıkladı
DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Koronavirüs salgınına karşı işçileri korumak için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklama yaptı
Koronavirüs Hastalığı’nın küresel çapta salgın haline gelmesinin ardından Türkiye’de de önlemler artırıldı. DİSK işçilerin salgından korunması için işverenlerin de alması gereken önlemleri açıkladı. İktidarı işçi sağlığı için alınması gereken önlemleri almaya ve denetlemeye çağırdı.
Açıklamasında “İşçi sınıfının bu salgından korunması, ağır mağduriyetler yaşamaması ve halk sağlığı için alınması gereken ek tedbirler vardır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu olan önlemleri ivedilikle almaya çağırıyoruz” diyen Çerkezoğlu, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:
- Okulların ve kreşlerin tatili süresince çalışan anne babalardan birine ücretli korona izni verilmelidir. Ücretli izin kararı gecikmeden alınmalıdır.
- Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır.
- Korona virüsü özellikle yaşlı nüfus için hayati bir tehlike yaratmaktadır. Bu yaş grubunun daha iyi beslenerek korunabilmesi için, emekli maaşlarına belirli bir süre ek korona desteği verilmeli, emekli maaşları bu süre zarfında 3 bin liranın altında olmamalıdır.
- 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği ödenmelidir.
- Genel olarak çalışma yaşamında konuya dair alınması gereken önlemlerle ilgili olarak işçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey acilen toplanmalıdır.
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