DİSK’ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka oranı Türkiye ortalamasının üç katı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 15:37

DİSK, “Covid-19 DİSK Raporu-2”nu açıkladı. Raporda 4 üyenin koronavirüsten öldüğü, 378 üyenin hastalığa yakalandığı, 646 üyenin karantinaya alındığı belirtildi.

Rapora göre, DİSK'e üye işçiler arasındaki pozitif vaka oranı Türkiye’deki vaka ortalamasının üç katı ve bu durum şöyle anlatıldı:

“Türkiye nüfusuna oranı binde 0,9 iken, 15+ yaş içinde vaka oranı binde 1,2, DİSK üyeleri arasında binde 2,8'dir. İşçiler arasında Covid-19 pozitif oranı gerek genel nüfusa göre gerekse çalışma çağındaki nüfusa göre oldukça yüksektir. Öte yandan DİSK verileri sendikalı işyerlerini yansıtmaktadır. Sendikasız ve kayıtsız işyerlerinde Covid-19 pozitif oranının çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.”

Raporda yer alan diğer bilgiler ise şu şekilde:

* DİSK’in örgütlü olduğu 48 işyerinde üretime ara verildi, 12 bin üye etkilendi.

* En az 1 bin .249 DİSK üyesi işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı.

* Covid-19 sebebiyle 112 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki DİSK üye sayısı 30 bini aştı.

* Covid-19 nedeniyle 80 işyerinde işçiler ücretli izin kullandı. 4 bin 787 kişi yıllık ücretli izin hakkını kullandı.

* Covid-19 sebebiyle evden çalışmaya geçen DİSK üye sayısı 6 bine yaklaştı.