Diyanet Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu

25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:21

İHD Ankara Şubesi Diyanet İşleri Başkanın Ali Erbaş hakkında, Ramazan ayının ilk hutbesinde LGBTİ'lere yönelik nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili İHD'den yapılan açıklamada, nefret suçlarını, ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemenin devletin görevi olduğu belirtilerek “Açıkça suç işleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılması için gerekli tüm kurumları görevini yapmaya çağırıyoruz. Türkiye Hükümeti, geçtiğimiz Ocak ayında BM’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin eleştirilerine yanıt vererek etkinlik ve yürüyüş yasaklarını inkar etmiş, hak ihlali olmadığını iddia etmişti. Hükümet biran önce, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kriterlerine göre, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de içeren, nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri yapmalıdır. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzun ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyor, LGBTİ+’lara yönelik özellikle oluşturulan bu nefret dalgasının karşısında olduğumuzu yineliyoruz” denildi.

Ülke genelinde bütün camilerde eş zamanlı okunan hutbelerde; “Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” çağrısıyla, LGBTİ+’lara yönelik şiddet eylemlerinin yolunun açıldığı, linçlerin meşrulaştırıldığı belirtilen açıklamada “Diyanet bu suçu ilk kez işlemiyor. 5 Temmuz 2019 tarihinde okunan hutbede de eşcinseller için “yaradılışa aykırı bir sapkınlık” diyerek, yine ayrımcılık yapmış ve nefret suçu işlemişti. Cinsel yönelim ve cinsel kimliğe yönelik saldırıların tek sorumlusu Diyanet değildir. İki yıldan uzun süredir gerekçesiz biçimde tüm LGBTİ+ eylem/etkinliklerini süresiz olarak yasaklayan, Diyanetin açıklamalarına karşı yasal işlem başlatmayarak desteklediğini gösteren hükümet, eşcinsellere karşı işlenen nefret suçlarının sorumlusudur” denilmişti.