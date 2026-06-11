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Son dakika... Ünlülere yeni operasyon dalgası: Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan gözaltına alındı

Son dakika... Ünlülere yeni operasyon dalgası: Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan gözaltına alındı

11.06.2026 07:36:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Ünlülere yeni operasyon dalgası: Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.
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Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Ünlü isimlerden bazıları gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi. Operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise, şu şekilde:

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. ⁠Tolga ÇAM(Modacı)

3. ⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4. ⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5. ⁠Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7. Emre TARİ (İş adamı) 

8. Hasan VATAN

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ 

22. Selin CİĞERCİ

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