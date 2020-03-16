Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

16 Mart 2020 Pazartesi, 15:43

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yeni tip Coronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale geldi" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

Erbaş, "Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir" diye konuştu.























