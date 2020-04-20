Diyanet’ten sosyal medya atağı!

20 Nisan 2020 Pazartesi, 11:09

Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde aldığı hemen her karar ile eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, “Toplumda kuruma karşı olan olumsuz algıyı” değiştirmek için harekete geçti. İdare, 81 il müftülüğüne yazı göndererek personelin, “Başkanlığın sosyal medyada yayınladığı içerikleri paylaşmasını” istedi.

13 Mart’taki cuma namazının camilerde kılınmasındaki ısrarından umreden dönenlerin kontrol altına alınmamasına ve Beştepe’de, “VIP Cuma namazı” kılınmasına kadar koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda tartışmalı karara imza atan Diyanet, tepkiler üzerine pek çok etkinliğini internetten gerçekleştirme kararı aldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzası ile 81 il müftüsüne gönderilen yazıda, “Toplumun din konusunda aydınlatılmaya devam edilmesi” için hizmetlerin yerel televizyonlar ve sosyal medya araçları aracılığıyla sürdürüleceği bildirildi.

"TV’LERDEN ETKİN İSTİFADE EDİN"

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetlerinin” sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirileceğine ilişkin bir yazı hazırladı. Yazıda, yüz yüze yapılan eğitimlere Covid-19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kalındığı belirtilerek, “Vatandaşların manevi duygularını güçlü tutmak” için tüm çalışmalara sosyal medya üzerinden devam edileceği kaydedildi. Diyanet, personelinden yerel televizyon kanalları ile radyolardan, “Etkin şekilde” istifade etmelerini istedi.

"YORUMLARI SİLİN"

Diyanet, “Art niyetli kişiler” olarak değerlendirdiği kişilerin, kurumun sosyal medyadaki paylaşımlarının altına yaptıkları yorumların da silinmesini istedi. Personele, “Uygunsuz yorumlara cevap vermeyin” tavsiyesinde bulunuldu. Paylaşımların da sosyal medyanın yoğun olduğu saatlerde yapılması istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 81 il müftülüğüne gönderilen ve sosyal medya kullanıma ilişkin personele tavsiyeler içeren yazıdaki en dikkati çekici öneri ise “Gönderilerin paylaşılması” önerisi oldu. Diyanet, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yayınlanan içeriklerin daha çok kişiye ulaştırılması için personelden destek istedi.