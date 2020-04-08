Diyarbakır’da odun toplamaya giden köylülere terör saldırısı: 5 sivil yaşamını yitirdi

08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:25

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'li teröristlerce saldırı düzenlendi.

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'li teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır Valiliği, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Diyarbakır Kulp'ta PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü Kalın, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.