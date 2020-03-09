Doğalgaz faturasını yüzde 60 düşürmenin yolları

09 Mart 2020 Pazartesi, 17:59

Doğalgaz faturalarının yüksek fiyatlarda gelmesi yurttaşın bütçesini zorlar hale geldi. İGDAŞ ısı verimliliği ve tasarrufu sağlayan önerilerde bulundu.

Bu önerilerin tamamı uygulandığında yüzde 60’a kadar tasarruf etmek mümkün oluyor.

İşte tasarruf etmenizi sağlayacak 8 önlem...



.Evlerdeki ısı kaybının büyük bir bölümü yalıtımı olmayan binalardan kaynaklanır. Bina yalıtımı yaptıranlar yüzde 40 tasarruf ediyor.

.Isı verimliliği sağlamak için oda termostatı kullanmak ve termostatı her 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlamak yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Her odayı kullanım amacına uygun farklı sıcaklıkta tutmak ve bunu da ısı ayarlamalı (termostatik) vana kullanarak yapmak önemli ölçüde ısı tasarruf sağlıyor.

.Pencere ve kapıların PVC doğrama ve çift cam yapılması da yüzde 15 tasarruf sağlıyor. Eğer bu yapılamıyorsa, pencere ve kapı kenarları sünger ya da fitil ile kapatılabilir.

.Bacalı cihaz kullanan doğalgaz tüketicileri yılda en az bir kez baca temizliği ve bakımı yaptırmalıdır. Bakımı yapılan baca, cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlıyor. Ayrıca can ve mal emniyeti bakımından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin de önüne geçilmiş olur.

.Doğalgazın tam olarak yakılabilmesi ve eksik yanmanın önüne geçilebilmesi için, yakıcı cihazların bulunduğu mahaldeki havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Bu da tasarrufa etki eden bir unsurdur.

.Geceleri perdelerin örtülü olması enerji tasarrufu sağlar. Ancak perdelerin radyatörlerin kapamamasına dikkat etmek gerekiyor.

.Radyatörlerin önünü ve üzerini koltuk, eşya, saksı ve mobilyalarla kapatmamak gerekiyor.

.Bina yalıtımı yaptırılamıyorsa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlıyor.