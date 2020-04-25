Doğan: Galatasaray camiası kaynak yaratmalı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:19

Ligin geriye kalan kısmının seyircisiz oynanacak olma ihtimali kulüpler için yeni bir sorunu ortaya çıkardı. Kombine kart ve loca sahiplerinin ücretlerinin Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de iadesi söz konusu olacak. Bu konuda Galatasaray'ın eski yöneticisi ve camianın önemli isimlerinden Sedat Doğan'ın şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım büyük ilgi topladı.

Doğan paylaşımında kombine ve loca sahibi Galatasaraylılara çağrıda bulunarak, krizi fırsata çevirme daveti yaptı. Aynı zamanda hukukçu olan Sedat Doğan çağrısında sadece kombine ve loca haklarının devrine değinmezken özellikle Galatasaray'a fayda sağlayacak çok farklı bir alternatif planı da gündeme getirdi.

GÜN SİYASET VE MUHALEFET GÜNÜ DEĞİL”

Sedat Doğan yaptığı paylaşımın amacı ile ilgili olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hiçbir Galatasaray taraftarının normal şartlarda son 4 maçta doğmuş olan alacak hakkını kulübünden normal şartlarda geri talep edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu para havada duran bir para. Biz Galatasaray'a ekstra bir fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Pandemi ortamında ekomik bir tsunami üzerimize gelirken, kulüplerimizin bilançolarının düzeltilmesi hayati bir önem taşıyor. Eğer biz kombine sahipleri olarak alacak haklarımızı, şartlı bağış şeklinde Galatasaray Spor Kulübü'ne temlik edip bağışlarsak çok farklı bir faydayı ortaya çıkarmış olacağız.”

“NE KULÜBÜMÜZ, NE TARAFTARIMIZ ELİNİ CEBİNE ATAMADAN…”