Doğu Karadeniz'e 'kar' yağdı
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü.
Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.
Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.
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