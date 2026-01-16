Suriye’de Kürtlere yönelik kararname yayımlandı: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, Suriye’de rejim lideri Suriye Ahmed El-Şara, 2026 yılına ait (13) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayımladı. Kararnamede, “Suriyeli Kürt vatandaşların kültürel ve dilsel kimliklerinin, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğu” ifade edildi.

KÜRTÇE ULUSAL DİL İLAN EDİLDİ

Kararnameye göre Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edildi. Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, devlet ve özel okullarda Kürtçenin seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilecek.

VATANDAŞLIK HAKKI…

Kararnamenin 4’üncü maddesinde, Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan istisnai yasa ve uygulamaların yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Buna göre, Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere Suriye vatandaşlığı verilecek ve hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanacak.

NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL OLDU

Kararnameyle 21 Mart Nevruz Bayramı, “baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram” olarak kabul edildi. Nevruz’un, Suriye genelinde ücretli resmi tatil olacağı bildirildi.

KARARNAMENİN AYRINTILARI

Kararnamenin tam metni şöyle yer aldı:

"Cumhurbaşkanı

Anayasal Bildiri hükümlerine dayanarak,

Yüksek ulusal çıkarların gerekleri doğrultusunda,

Devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğu çerçevesinde,

Aşağıdaki hususların kararlaştırılmasına hükmedilmiştir:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer."

Ahmed El-Şara

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı