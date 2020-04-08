Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) 23 Nisan 2016 Doğuş Yayın Grubu Bahçe Konseri puhutv.com’da! Konserde öğrenciler, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Rondo alla Turca eserinden Ferit Tüzün’ün Esintiler eserine klasik müzikseverler için çalıyorlar.
DÇSO Türkiye’deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiriyor. Şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in yaptığı DÇSO, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Orkestra, kuruluşundan bu yana 800’ü aşkın çocuk sanatçıyı orkestra bünyesinde bir araya getirdi ve yaklaşık 94 bin izleyiciye ulaştı. Verdiği 72 konserde Türkiye’den ve dünyadan pek çok isme eşlik etti. Bu isimler arasında Fazıl Say, Gülsin Onay, Cihat Aşkın, “3 Tenor” olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, tenor Nicola Martinucci ve kemancı Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. DÇSO, bugüne kadar çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı.
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