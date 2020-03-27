Doktor Hakan Hekimoğlu'ndan 'Umreden dönen yurttaşlara ateş düşürücü verildi' iddiası!

27 Mart 2020 Cuma, 23:14

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Hakan Hekimoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı 'Önce Sağlık' programına konuk oldu.

Umreden dönen yurttaşlarla ilgili değerlenmede bulunan Hekimoğlu, "Yaşanmış bir olayı söyleyeyim size. Umreye giden vatandaşlarımızın bir kısımına rehberleri tarafından parasetamol tablet dağıtılmış dönüşte. Umreden ilk dönenler daha önce karantinaya alınmıyorlardı. Termal kamerayla ölçüm yapılıyordu, sağlık sistemine yönlendiriyorlardı. Ateşi olanlar görülmesin, kamerada belli olmasın diye, tabletler verilmiş kendilerine rehberleri tarafından" diye konuştu.

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir etken maddedir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.