Doktorla tartışan hasta kamu hastanesinde çocuklara balon dağıtacak
Antalya'da bir doktor 'ilaç yazma' tartışması yaşadığı hastadan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu doktor ile hasta arasında uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre şüpheli 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtma' şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.
Olay, geçen aylarda Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki Borsa
Semt Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta E.Ö. ile görevli doktor N.V.A.
arasında 'ilaç yazma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Doktor N.V.A.,
kendisini "Sen kimsin? Nerelisin? Onu söyle bana. Seni bu koltukta oturtacağımı
mı sanıyorsun? Bu iş burada bitmez" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle E.Ö.
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili E.Ö. hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Gülsüm Himtaş'ın irtibata geçtiği taraflar anlaşabileceklerini bildirdi.
Şüpheli, şikayetçi doktorun, 'sağlık
çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon
dağıtması' şartını kabul etti. Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit
etmeyeceğini belirten E.Ö, üç devlet hastanesinde 08.00- 16.00 saatlerinde 30'ar
balonu çocuklara dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.
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