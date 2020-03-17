Dolar 6.46 TL'ye dayandı

17 Mart 2020 Salı, 12:24

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı sert satışlar sürerken Türk Lirası da baskı altında kalmaya devam ediyor. Dün yüzde 1'in üzerinde artışla Eylül 2018'den beri en yüksek seviye olan 6.44'e kadar çıkan kur yeni güne de 6.42 civarında başladı. Kur daha sonra 6.45 sınırını aştı. Euro/TL 7.18'den 7.16'ya gerilerken sepet kur 6.81'de seyrediyor. Petrol fiyatlarının 30 doların altına düşmesiyle birçok gelişen ülke para birimi bugün dolar karşısında düşüşte.

Dün küresel piyasalarda virüs endişeleriyle sert satışlar devam etti. ABD'de Dow Jones Endeksi yüzde 12'nin üzerinde düşüşle 1987'deki "Kara Pazartesi"den beri en büyük kaybı yaşadı. S&P 500 Endeksi de yüzde 11'in üzerinde kayıpla 2018'den beri en düşük kapanışı yaptı. Avrupa Borsaları yüzde 5'in üzerinde düşüşler kaydetti.

BORSA YÜZDE 6 DÜŞÜŞTE

BIST 100 Endeksi de dün yüzde 8 düşüşle 88 binin altına geriledi, endeks böylece Mayıs 2019'dan beri en düşük kapanışını yaptı. Borsa bu sabah yüzde 1'in üzerinde alıcılı seyrederken daha sonra eksiye geçti. Borsa'da şu saatlerde yüzde 6'lık düşüş sözkonusu.

Fed önceki gün sürpriz bir hamleyle fonlama faizini % 0 – 0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi. Fed ve küresel Merkez bankalarının koordineli faiz indirimleri devam ederken bu hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Bankanın son gelişmeler ışığında beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapabileceği görüşleri var.