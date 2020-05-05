Dolar 7 TL'nin üstünde tutundu

05 Mayıs 2020 Salı, 09:55

Dolar güne 7.04 civarında başladı. Dün tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası kur yükselişini sürdürerek 7.05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyeye çıkmıştı.

Küresel çapta dolar talebi son dönemde Lira ve birçok gelişen ülke para birimlerine baskı yapmaya devam ediyor. Bugün çoğu para birimi dolar karşısında yatay seyrederken Güney Afrika randı ve Meksika pesosu dolara karşı yükselişte..

Bugün yurt içinde hazine ihaleleri, ABD'de ISM İmalat Dışı PMI Endeksi izlenecek. Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi doların hareketi açısından önemli olacak.

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Ahlatcı Yatırım'dan Yücel Tonguç Erbaş Bloomberg HT'ye "dünyada virüs sonrası normalleşmenin başlamasıyla pozitif beklenti var, Borsada yeniden 100 denemesi gerçekleşebilir. Dolarda ise hala swap görüşmeleri beklentimiz var, kurda zaman zaman yükseliş görebiliriz" yorumunu yaptı.

Işık FX ise bir notunda "Kur tarafında yeni haftada 7.00 seviyesi üzerinde hareketliliğin devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle bu nokta üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilim artış gösterebileceği gibi 7.1000, 7.1400 ve 7.2200 seviyeleri hedef haline gelebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 7.0000, 6.9400 ve 6.9000 destek seviyeleri takip edilebilir. Özellikle kur tarafında satış hareketinden söz edebilmemiz için 6.9000 altı en az iki günlük kapanışlar görmemiz gerekebilir." değerlendirmesini yaptı.