Dolar tatil dönüşü güne yükselişle başladı

24 Nisan 2020 Cuma, 09:33

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın önceki gün yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimiyle kur 6.97'den 6.99'a yükselmiş, akşam New York seansında 7.0077 ile Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu dün kur 6.94'e çekilmişti.

Türk Lirası 2020 yılının başından bu yana dolar karşısında yüzde 15, bu ay başından beri de yüzde 5 değer kaybetti.

Capital Economics'ten Jason Tuvey bir notunda TL'deki değer kaybı nedeniyle yatırımcıların daha fazla faiz indirimini tolere edemeyeceğini söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri dün bir raporda, negatif reel faizler, Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımlarından kaynaklanan lira arzındaki artış ve yerel varlıklardan çıkışlardan dolayı Lira'daki değer kaybının sürebileceğini belirtti.