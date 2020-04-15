Dolar yükselişine devam ediyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:27

Serbest piyasada 6,8230 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor. 7,4820 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,4830 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8160 lira, Avro’nun satış fiyatı ise 7,4865 lira olmuştu.