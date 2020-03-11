Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1400 liradan, Avro 6,9710 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1380 liradan alınan dolar, 6,1400 liradan satılıyor. 6,9690 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,9710 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1330 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,9700 lira olmuştu.
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