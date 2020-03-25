Dolarda son durum

25 Mart 2020 Çarşamba, 09:12

Kapalıçarşı'da 6,4480 liradan alınan dolar, 6,4500 liradan satılıyor. 6,9800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,9820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4530 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,9780 lira olmuştu.