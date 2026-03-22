Putin: Moskova, Tahran için hâlâ sadık bir dost ve güvenilir ortak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova’nın bu zor dönemde Tahran için hâlâ sadık bir dost ve güvenilir bir ortak olduğunu" belirtti. Putin, iki ülke arasındaki çok yönlü ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin başarıyla gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Bu açıklama, Putin’in Nevruz Bayramı dolayısıyla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerine ve İran Cumhurbaşkanı’na gönderdiği tebrik mesajı kapsamında yapıldı. Kremlin’in açıklamasına göre Putin, şu liderleri tebrik etti:

İlham Aliyev – Azerbaycan Cumhurbaşkanı

Kasım Cömert Tokayev – Kazakistan Cumhurbaşkanı

Sadır Caparov – Kırgızistan Cumhurbaşkanı

İmamali Rahman – Tacikistan Cumhurbaşkanı

Serdar Berdimuhamedov – Türkmenistan Cumhurbaşkanı

Şevket Mirziyoyev – Özbekistan Cumhurbaşkanı

Putin ayrıca İran’ın dini lideri Müçteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a da Nevruz dolayısıyla tebrik mesajı göndererek İran halkına zorlukları aşma temennisinde bulundu.

'İSTİHBARAT PAZARLIĞI' İDDİASINA YALANLAMA

Rusya’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, Politico’nun haberini 'sahte' olarak nitelendirdi.

Söz konusu haberde, Dmitriev’in ABD’ye, Rusya’nın İran’a istihbarat paylaşımını durdurması ve buna karşılık, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini kesmesi teklifini ilettiği öne sürülmüştü.

Dmitriev, “X” platformunda haberi alıntılayarak tek kelimelik bir yanıt verdi:

“Sahte.”

'ABD TEKLİFİ REDDETTİ' İDDİASI

Politico, ABD’nin bu teklifi reddettiğini öne sürdü.

Habere göre Moskova, şu unsurları içeren bir takas önerdi:

Kremlin, İran ile istihbarat paylaşımını (örneğin Orta Doğu’daki ABD askeri varlıklarının koordinatları) durduracak

ABD ise Ukrayna’ya Rusya hakkında istihbarat sağlamayı kesecek

İddiaya göre teklif, Dmitriev tarafından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’a geçen hafta Miami’de yapılan görüşmede iletildi.

"ATLANTİK İTTİFAKI BÖLÜLEBİLİR..."

Habere göre teklif, Avrupalı diplomatlar arasında endişe yarattı. Diplomatlar, Moskova’nın bu girişimle Avrupa ile ABD arasına kama sokmayı hedeflediğini düşünüyor. Bir Avrupa Birliği diplomatı Politico'ya yaptığı açıklamada söz konusu öneriyi, “Büyük bir skandal” ifadeleriyle değerlendirdi.