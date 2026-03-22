Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Şarkıcı İzzet Yıldızhan gözaltına alındı!

İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

tv100'ün haberine göre; cinayetin azmettiricisi olarak Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasının ardından; şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

8 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Cinayetin ardından Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu işaret etti.

Görgü tanığı olarak ifade veren Canbay da saldırının hedefinin kendisi olabileceğini öne sürerek olayda eski sevgilisi Kalaycıoğlu’nun rolü olabileceğini iddia etti.

İKİ ARAÇ GELDİ BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için Ümraniye'de olay yeri adrese geldi.

Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. İçerisinden inen bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan araçlar olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE SİLAH KULLANAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kısa sürede kimliği tespit edildi.

Şüpheli ünlü iş insanı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı.

KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ DE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti. Bir gün daha gözaltında kalması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

ARMATÖR BİLAL KADAYIFÇIOĞLU VE ŞARKICI İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

