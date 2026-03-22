İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'örnek aldığı' ismi açıkladı: 'Bir gün onun gibi olmak isterdim...'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı sebebiyle yaptığı açıklamada bayramların toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekti.

"RAMAZAN BAYRAMI MEDENİYET UFKUMUZUN SÖNMEYEN KANDİLİDİR"

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Bakan Çiftçi, "Bayramlar birer sıla-i rahimdir. Kalbin, ruhun, dayanışmanın, kardeşliğin, memleketin, ailenin sılasına dönüştür. Bir ay boyunca oruçla nefsini, ruhunu ve bedenini arındıran, rahmet ve bereket ikliminden soluyanların ulaştığı bir sevinç günüdür bayramlar... En güzel hasletleri yeniden kuşandığımız mübarek ramazan ayı ve onun mükafatı olan ramazan bayramı medeniyet ufkumuzun sönmeyen kandilidir." dedi.

"Bayramlar bizim için ilahi bir lütuf ve sevinç olmuştur her zaman. O sevinci süsleyen bayram namazları, tekbirler, kucaklaşmalar, büyüklerin elini öpmeler bizi biz yapan güzelliklerdi. Bugün de milletimiz hamdolsun değerlerinden taviz vermeden bunu yaşatıyor. Elbette değişen şartlar var. Batı merkezli kültürel hegemonyanın krizleri ve açmazları toplumsal anlamda bizleri de etkiliyor. Ama bu milletin külüne üflesen altından imanı çıkar. Umudu her zaman diri tutmak gerekiyor. Çünkü Türkiye umudun adıdır, adresidir" ifadelerini kullanan Çiftçi, çocuklarıyla iletişimiyle ilgili şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIMA YETERİNCE ZAMAN AYIRAMADIĞIM DÖNEMLER OLDU"

"Üç evlat babasıyım; iki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum Özel Harekât Başkanlığında görev yapıyor. Kızım Konya’da özel bir firmada iç mimar olarak çalışıyor. Küçük oğlum ise bu yıl üniversiteyi kazandı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi hazırlık sınıfında eğitimine devam ediyor. Kamu görevimin yoğunluğu nedeniyle, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki çalışmalarımda, TBMM’de ve valilik görevlerim sırasında çocuklarıma yeterince zaman ayıramadığım dönemler oldu.

Bu durumun bende bıraktığı en çarpıcı hatıralardan biri, Adilcevaz Kaymakamlığı görevim sırasında yaşadığım bir anıdır. Bir gün kızım, mesleğimle ilgili bir ödev için benimle röportaj yapmak üzere makamıma gelmişti. Yoğunluğum nedeniyle kendisine, işlerimi tamamladıktan sonra yardımcı olabileceğimi söyledim. Aradan yaklaşık bir saat geçtikten sonra kızımın “Baba, ben büyüyünce kaymakam olmak istemem” sözleriyle irkildim. Sebebini sorduğumda ise 'Çocuklarıma yeterince zaman ayıramam herhâlde' cevabını verdi. Bu söz, o günden bugüne hafızamda yer etmiş ve kamu görevlerimizin aile hayatımız üzerindeki etkisini bana derinden hatırlatan bir anı olarak kalmıştır."

"İNSANIN BU DÜNYADAKİ TEMEL GAYESİ; YARATICISINI TANIMAKTIR"

"Hayat felsefenizi 'İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır' sözü ile tanımlıyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Okumanın ve öğrenmenin nihai amacı; insanın kendini tanıması, varoluş gayesini sorgulaması ve hayatına anlam katmasıdır. 'Kendini bilen, Rabb'ini bilir' anlayışı da bu hakikati en özlü biçimde ifade eder. İnsanın bu dünyadaki temel gayesi; kendini bilmek, Yaratıcısını tanımaktır ve bu bilinçle iyi bir insan, iyi bir kul olma yolunda çaba gösterir."

"VALİ YAZICIOĞLU'NU ÖRNEK ALDIM"

1990 yılında Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan İçişleri Bakanı Çiftçi, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi Bölümü’nü birincilikle kazandığını söyledi.

Çiftçi, lise yıllarında hocalarının okullarından mezun olup Mülkiye’yi ya da hukuk fakültesini kazanan büyüklerini anlattığını, onların başarı hikâyelerinin kendileri için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Mülkiye yıllarımda, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun idarecilik anlayışını kendine örnek aldığını belirten Bakan Çiftçi, “Onun halkla kurduğu güçlü bağ, sorunlara cesaretle yaklaşan tavrı ve görev yaptığı her yerde bıraktığı iz, bende derin bir hayranlık uyandırırdı. Onu takip eder, yaptığı çalışmaları inceler ve 'Bir gün ben de onun gibi bir vali olabilir miyim?' sorusunu kendime sık sık sorardım. O yıllarda kurduğum bu hayal, yalnızca bir meslek hedefi değil; aynı zamanda millete hizmet etme arzusunun somut bir ifadesiydi. Bugün dönüp baktığımda, lise sıralarında başlayan o hikâyenin, o idealin peşinden hiç ayrılmadığımızı görüyorum hamdolsun” dedi.