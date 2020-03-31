Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5840 liradan, Avro 7,2580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan satılıyor.
7,2560 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,2580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5790 lira, Avro'nun satış fiyatı
ise 7,2650 lira olmuştu.
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