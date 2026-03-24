Emine Ülker Tarhan CHP'ye döndü: Rozetini Özgür Özel taktı

Emine Ülker Tarhan, yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri döndü.

Tarhan, CHP'nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ANONS ETTİ

CHP lideri Özel, konuşmasının başında bir dönem CHP'de grup başkanvekili olarak görev yapan, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aday seçimine tepki göstererek CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti.

ROZETİ ÖZEL TAKTI

12 sene sonra tekrar CHP'ye katılan Emine Ülker Tarhan'a Özgür Özel parti rozetini taktı.

TARHAN: "ÇAĞIRDINIZ GELDİM, EYVALLAH"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum. Algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağ olun" diye konuştu.

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Özgür Özel "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.

İşte o anlar...

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Tarhan, 29 Kasım 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra yargıç oldu. 2001 - 2011 yılları arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yaptı.

2006'da Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kuruluşunda 'kurucu üye' olarak bulundu. Daha sonra YARSAV'da genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini yürüttü.

Milletvekili aday adayı olmak için 2011 yılında hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti.

2014'TE CHP'DEN İSTİFA ETTİ

2011'deki genel seçimde CHP'den TBMM 24. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 - 26 Haziran 2013 arasında CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.

31 Ekim 2014'de CHP'den istifa etti.

CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Büyük umutlarla geldiğim CHP'den istifa ediyorum" diyen Tarhan, istifa gerekçesini "CHP yönetiminin vahim tercihlerini değiştirmeyeceğini anladığımdan" ifadesiyle açıklamıştı.

İşte Emine Ülker Tarhan'ın istifa dilekçesi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu savaş tehlikesini de içeren koşullar nedeniyle çocuklarımızın geleceği açısından olağanüstü önem kazanan 2015 genel seçimleri öncesi partide demokrasinin işletilmesi, seçim yenilgileri ve özellikle de cumhurbaşkanlığını ilk turda iktidara teslim eden hatalardan dersler çıkartılıp, ciddiyetle yol haritası çizilmesi için yaptığım çağrıyı görmezden gelerek, kurultayı bir koltuk kapma yarışına çeviren;

Kurucusunun büyük fedakarlıklarla inşa ettiği devletin yıkılıp, diktiği ağaçların sökülüp, yerine, adına 'ak' denilen ucube sarayda somutlaşan otoriter bir devletin kurulması girişimini ve cumhuriyetin köşkünün, hanedan sarayına dönüştürülmesini sessizce izleyen;

Türkiye’nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğu, iş ve terör cinayetleri ile sarsıldığı bu çok kritik dönemde sorumsuz çağrılar, tutarsız tezkere söylemleri, belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP’ den istifa ediyorum."

ANADOLU PARTİSİ'Nİ KURMUŞTU

2014'te CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan, Anadolu Partisi'ni (ANAPARTİ) kurmuştu.

Tarhan partinin kuruluşuna dair yaptığı açıklamada "Mutluyuz, umutluyuz. Ben umudun Anadolu'da olduğuna inanıyorum. ANA Parti ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" demişti.