Son Dakika... Özgür Özel'den Akın Gürlek'e mal varlığı yanıtı: 'Davayı ben açıyorum, kim doğru söylüyor göreceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Özel, konuşmasının başında bir dönem CHP'de grup başkanvekili olarak görev yapan, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aday seçimine tepki göstererek CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti.

12 sene sonra tekrar CHP'ye katılan Emine Ülker Tarhan'a Özgür Özel parti rozetini taktı.

"ÇAĞIRDINIZ GELDİM, EYVALLAH"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum. Algılarmızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağolun" diye konuştu.

Tekrar kürsüye gelen Özgür Özel "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, yeni bir enflasyonu gündemimize getirebilir. Dünden itibaren ham petrola gelen zam pompa fiyatına yansıtılmaya başlandı. Erdoğan, bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Bunu yaparsa hem bugünkü pompa fiyatları ucuzlayacak, mazot fiyatlarını da yüzde 20 bandında tutabileceğiz. Bunlar bir süre vergi kaybı yaratacak ancak taşınan tüm mallara doğal olarak zam gelmesinden ve fiyat artışlarından olumsuz etkilenen her kesimi enflasyondan koruyacak.

Yargıya güven yüzde 18 ise orada hiçbir şeye güven yoktur. Ne siyasetten gelen, ne siyaseti bilen, aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan gözünü hırs bürüyen bir atanmış şahısla baş başayız. Siyasette iktidarın tükenmişliğinin simgesine dönüştü bu atama."

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan yeni bir atamaya yönelik açıklamalarda bulnan bulunan Özel, kürsüden evraklar gösterdi. Atanan kişinin "Ak Toroslar çetesi" olarak adlandırılan bir yapının içinde bulunduğunu öne süren Özel, söz konusu kişinin üzerine kayıtlı 16 adet taşınmazın Tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

"16 TANE TAŞINMAZIN HER BİRİNİN ID NUMARASI BURADA"

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki tapuların gizlendiğini, ancak detaylı listeye ulaştıklarını belirten Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro yetkililerine açık bir çağrıda bulundu:

"190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal varlığı, mülk var. 16 tane taşınmazın her birinin ID numarası burada. Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin."

Özel, devlette liyakatin önemine vurgu yaparak, memur maaşıyla geçinmesi gereken kişilerin "başka bir gelire tenezzül etmeyecek" bir refah seviyesinde tutulması gerektiğini, ancak haksız kazanç sağlayanların da üzerine gidileceğini belirtti.

