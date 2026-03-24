Akın Gürlek'in 'tapu' kayıtlarını sorgulayan iki tapu müdürü ve bir memur gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtların sorguladığı iddia edilen 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

3 kişiden 1'i gözaltına alınırken, memurun ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Tapu memuru, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur D.A. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "BÖYLE BİR SUÇA BİLEREK KARIŞMADIM"

D.A., ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını söyledi.

Jandarmadaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten D.A., "Böyle bir suça bilerek karışmadım. A.K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım. Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan tapu müdürü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çorum’un Boğazkale ilçesinde de Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürü, gözaltına alındı. Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen V.S.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küçük turpun büyük marifetleri" diyerek duyurduğu basın toplantısında İstanbul Başsavcısı iken geçen haftalarda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamıştı.

Tapu kayıtlarını paylaşan Özel, Gürlek'in konutlarının ve sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu söylemişti.

Özel, "11 konut ve 1 arsanın güncel toplam emsallerine göre ortalama değeri 325 milyon 500 bin lira. Alıp satılan 4 konutun işlem tutarı 126 milyon 500 bin lira. Yani mevcut taşınmazlarının ortalama değeri ve satılan mülklerinin toplam ortalama işlem hacmi 452 milyon lira. 1. Derece Hâkim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl, yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.