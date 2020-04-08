Dolarda son durum

Serbest piyasada 6,7680 liradan alınan dolar, 6,7700 liradan satılıyor. 7,3850 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,3870 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7500 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,3690 lira olmuştu.