Dolarda son durum

10 Nisan 2020 Cuma, 09:20

Serbest piyasada 6,6960 liradan alınan dolar, 6,6980 liradan satılıyor. 7,3300 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,3320 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6650 lira, Avro’nun satış fiyatı ise 7,2830 lira olmuştu.