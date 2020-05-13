Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9890 liradan, Avro 7,5860 liradan güne başladı.

AA
13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:30

Serbest piyasada 6,9870 liradan alınan dolar, 6,9890 liradan satılıyor. 7,5840 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940  lira,  Avro'nun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu.



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