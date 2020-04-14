Dolar/TL 6,80’i geçti

14 Nisan 2020 Salı, 21:24

Gelişmekte olan Türk ekonomisi salgının ikinci ayında değer kaybetmeye devam etti. Gün içinde 6,80 lira sınırında duran Dolar/TL gün sonunda yüzde 0,7’lik bir artışla 6,8177 TL’ye yükseldi.